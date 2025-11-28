قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم گفت: شهید چیت سازیان به دنبال خلوص و هدف آن جهاد اکبر و رسیدن به عرفان و حق تعالی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت اااسلام حمید ملکی در مراسم بزرگداشت شهید علی چیت سازیان که با حضور همرزمان شهید در حسینیه امام خمینی همدان برگزار شد، افزود: شهید علی چیت سازیان در کسب فنون نظامی به حدی هوش و ذکاوت داشت که به عنوان فرمانده نیرو‌های اموزشی در مدت کوتاهی انتخاب شد.

او افزود: شهید چیت سازیان از نظر فرماندهان عراقی، با لقب عقرب زرد شناخته می شد و صدام، جایزه‌ای برای سرش تعیین کرده بود.

چهارم آذرماه سالگرد شهادت فرمانده‌ای است که با عبور از سیم خاردار‌های نفسش، برای همیشه در تاریخ این انقلاب جاودانه شد.

سردار شهید علی چیت سازیان فرمانده دلاور واحد اطلاعات عملیات لشکر ۳۲ انصارالحسین(ع) همدان در عملیات والفجر ۸ کربلای ۴ و ۵ نیز به عنوان فرمانده به مبارزه با دشمنان خدا مشغول بود.

هنوز هم جای جای خاک شلمچه حماسه‌ها و رشادت‌های او را در دل خویش به یادگار دارد.

سردار شهید علی چیت سازیان سرانجام در ۴ آذرماه سال ۱۳۶۶ در هنگام انجام ماموریت به آرزوی دیرین خود رسید، ردای سرخ شهادت را بر تن کرد و به دوستان و همرزمان شهیدش پیوست.



