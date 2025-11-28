در دیدار معاون مدیر اجرایی سازمان همکاری شانگهای با استاندار قم، زمینه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های زیرساختی، محیط‌زیست، فاضلاب، بیابان‌زدایی، معادن، انرژی‌های نو و حمل‌ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در دیدار «بینگ شنگ» معاون مدیر اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای با اشاره به جایگاه ویژه قم در حوزه گردشگری، مذهبی و دانشگاهی گفت: استان قم سالانه میزبان بیش از دو و نیم میلیون مسافر خارجی از بیش از ۱۰ کشور جهان و بیش از ۲۵ میلیون مسافر داخلی است و این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری، بهداشتی، زیست‌محیطی و خدماتی را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت طرح های آب و فاضلاب، محیط زیست و توسعه پایدار افزود: با همکاری وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب و سازمان‌های مرتبط، اقدامات مهمی در حال انجام است و آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌ها وجود دارد.

در ادامه این نشست، طرف چینی ضمن معرفی ظرفیت‌های مرکز همکاری‌های اقتصادی سازمان شانگهای، از آمادگی بیش از ۲ هزار شرکت چینی برای فعالیت در حوزه‌هایی نظیر تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، پنل‌های خورشیدی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های زیست‌محیطی، معادن، خودروسازی، راه‌آهن، بنادر و کشتیرانی خبر داد.

یکی از محور‌های مهم این دیدار، بررسی طرح بیابان‌زدایی در استان قم و انتقال تجربیات موفق کشور چین در احیای اراضی بیابانی و حتی زمین‌های شور و نمکزار بود. در این زمینه، مقرر شد تیم‌های تخصصی چینی از مناطق مستعد استان بازدید کرده و با انجام مطالعات خاک، گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر برای اجرای طرح‌های مشترک معرفی شوند.

همچنین موضوع معدن بزرگ نمک دریاچه قم، استحصال اصولی و کم‌خطر زیست‌محیطی مواد معدنی از جمله نمک، منیزیم و دیگر عناصر، و امکان فرآوری این مواد در داخل استان و حتی صادرات ریلی آن به چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. استاندار قم تأکید کرد روش‌های برداشت باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع توسعه خطوط ریلی و امکان مشارکت چین در پروژه‌های حمل‌ونقل، از جمله قطار قم–تهران و تأمین واگن، مطرح شد و دو طرف بر لزوم بررسی مجدد مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه‌ها تأکید کردند.

در پایان این دیدار، طرفین توافق کردند پس از ارائه اسناد فنی از سوی استان قم و انجام بازدید‌های میدانی، فرآیند همکاری‌ها در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد‌های اجرایی، با تمرکز بر پروژه‌های فاضلاب، معادن و بیابان‌زدایی، با جدیت دنبال شود.