مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت تکمیل کشت پاییزه در آذربایجان شرقی
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اعلام آغاز توالی بارشهای موثر از یکشنبه هفته آینده نسبت به تسریع عملیات کشت پاییزه و بهرهگیری هوشمندانه از این فرصت جوی هشدار جدی داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،جلال رحیمزاده با اشاره به تحلیلهای تازه هواشناسی اظهار کرد: با ورود سامانههای بارشی جدید، شرایط مناسبی برای تکمیل کشت و فراهمسازی سبز یکنواخت، استقرار مطلوب بوته و زمستانگذرانی مناسب محصولات پاییزه مهیا میشود.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت دقیق عملیات بهزراعی در چنین شرایطی ضروری است افزود:از تمامی بهرهبرداران انتظار میرود در کوتاهترین زمان ممکن کشتهای باقیمانده خود را نهایی کنند.
وی ضمن اشاره به تجارب سالهای گذشته در تاثیر بارشهای پاییزی بر کاهش ریسک خشکسالی و افزایش بهرهوری گفت:توصیه شده است که کشت گندم، جو، نخود پاییزه، ترتیکاله و سایر محصولات تا حداکثر یکشنبه ۹ آذرماه به پایان برسد.
رحیمزاده تاکید کرد: بهرهبرداران باید بسته به شرایط اقلیمی و اقتصادی منطقه هر روشی را که سرعت عمل و صرفه اقتصادی بیشتری دارد برای تکمیل کشت انتخاب کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین هماهنگی کامل با مراکز جهاد کشاورزی، شرکتهای خدماترسان و عوامل فنی روستایی را برای تسهیل کشت ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با این مدیریت زمانمحور و استفاده از نزولات آسمانی استان در سال زراعی پیشِرو شاهد تولیدی پربار و سبز باشد.
وی به نقش حمایتی و راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت:این سیاستها در راستای مدیریت بحران خشکسالی و ارتقای پایداری تولید دنبال میشود.