شاخص کیفیت هوا در تاکستان به عدد ۱۶۵ رسیده است و آبیک هم با شاخص ۱۵۷ در محدوده ناسالم قرار دارد.

کیفیت هوا در تاکستان و آبیک "ناسالم" ؛ قزوین "قابل‌قبول"

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که بخش‌هایی از استان قزوین امروز از شرایط قابل‌قبول هوا برخوردارند، برخی مناطق با افزایش قابل‌توجه آلودگی مواجه شده‌اند. شاخص کیفیت هوا در تاکستان به عدد ۱۶۵ رسیده که وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها را نشان می‌دهد. همچنین آبیک با شاخص ۱۵۷ در محدوده ناسالم قرار دارد.

در مقابل، شهرهای قزوین (۸۷)، الوند (۵۷) و بویین زهرا (۶۶) امروز هوایی با شرایط قابل‌قبول تجربه می‌کنند.

محمدیه نیز بر اساس داده‌های امروز، فاقد اطلاعات بوده اما بر اساس آمار روز گذشته با شاخص ۲۴۵ در وضعیت بسیار ناسالم قرار داشته است.

کارشناسان محیط‌زیست توصیه می‌کنند در شهرهای ناسالم از تردد غیرضروری و فعالیت‌های بیرون از منزل، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، خودداری شود.





