مردی ۸۳ ساله از پشتبام منزل مسکونی در فیجان سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یک مرد ۸۳ ساله از پشتبام منزلی مسکونی سقوط کرد.
اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: روز گذشته در گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، حادثه سقوط از پشتبام در روستای فیجان اراک اعلام شد و در سریع ترین زمان ممکن تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
در بررسیهای اولیه مشخص شد مرد ۸۳ ساله، بر اثر شدت جراحات ناشی از سقوط، دچار ایست قلبی–تنفسی شده و با وجود اقدامات کارشناسان اورژانس، در صحنه حادثه فوت شده است.