سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و کشتار و شکنجه ساکنان منطقه را بشدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حملات مداوم نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به اردوگاه‌های فلسطینی در نابلس و جنین، ترور فلسطینیان، بازداشت‌های خودسرانه ساکنان کرانه و تخریب منازل و مزارع کشاورزان فلسطینی، خواستار توجه جامعه جهانی به جنایات وحشیانه در حال وقوع در این بخش از فلسطین اشغالی شد.

اسماعیل بقائی همچنین با اشاره به گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری مبنی بر بازداشت طولانی‌مدت صد‌ها کودک فلسطینی و شکنجه منجر به فوت ده‌ها اسیر فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم صهیونیستی، مسئولیت جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر فلسطینیان را خاطرنشان کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ثبت تک‌تک این جنایات به‌عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست ضروری است.

در تازه‌ترین جنایت، نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در یورش به جنین، دو جوان فلسطینی را با وجود آن که تسلیم شده بودند، به صورت میدانی اعدام کردند.

اعدام این دو نوجوان واکنش افکار عمومی جهان و گروه‌های مختلف فلسطینی را درپی داشت و در همین پیوند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پنجشنبه شب در بیانیه‌ای این جنایت را شدیدا محکوم کرد.

حماس اعلام کرد؛ اعدام دو جوان فلسطینی غیرمسلح با خونسردی تمام و در حالی که هیچ تهدیدی ایجاد نمی‌کردند، صورت گرفته است.

در این بیانیه همچنین آمده است: این اقدام بار دیگر ذهنیت جنایتکارانه حاکم بر رفتار اشغالگران و بی‌اعتنایی کامل آنها به خون فلسطینیان، خارج از هر گونه قانون و عرف انسانی را آشکار می‌کند.