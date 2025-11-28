به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کوروش ولی‌زاده گفت: عملیات روکش آسفالت حفاظتی محور سودجان با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت مسیر، به طول ۷ کیلومتر و با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با موفقیت به اتمام رسید.

وی افزود: این طرح برای نگهداری و بهسازی راه‌های اصلی استان و کاهش خسارات ناشی از فرسودگی آسفالت اجرا شد و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، تردد در محور سودجان با ایمنی و رفاه بیشتری انجام شود.

ولی‌زاده تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، برنامه‌های مستمر نگهداری و بهسازی راه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند تا رضایت شهروندان و رانندگان مسیر‌های استان تضمین شود.