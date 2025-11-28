به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی به خبرنگاران گفت: تاکنون ۱۲۰ شرکت خصوصی، واحد فناور و دانشگاهی برای حضور در بیست‌وششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد ثبت‌نام کرده‌اند.

جواد صفایی افزود: هم‌اکنون غرفه‌ها درحال آماده‌سازی است و برنامه‌ریزی شده تا نمایشگاه در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۱ آذر، همه‌روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان باشد.

وی اضافه کرد: بیش از سه ماه است که در قالب جلسات تخصصی، برای برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته پژوهش برنامه‌ریزی شده است و مسئولیت برنامه‌های هفته پژوهش نیز ذیل ستاد جامع استانی به ریاست استاندار خراسان رضوی خواهد بود.

او با بیان اینکه در نخستین روز رویداد، از دستاورد‌های برتر فناوری خراسان رضوی رونمایی خواهد شد، اظهار داشت: بیش از پنج هزار مترمربع در قالب دو سالن عطار و خلیج فارس، به شرکت‌ها اختصاص یافته است و تلاش می‌شود تا در متن رویداد، بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی حضور متوازنی داشته باشند.

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی اظهار کرد: این نمایشگاه در هفت بخش «صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی» برپا خواهد شد.

صفایی ادامه داد: همچنین کارخانه و صنایع بزرگ خراسان رضوی دفاتر تحقیق و توسعه خود را در قالب غرفه‌های مجزا برپا خواهند کرد.

وی گفت: برای برپایی این نمایشگاه از تشکل‌های مختلف نیز کمک گرفته شده است و از انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان گرفته تا اتاق بازرگانی خراسان رضوی به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد استان، همه پای کار خواهند بود.

هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ از ۲۲ آذر با شعار محوری «سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» آغاز می‌شود.