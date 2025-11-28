پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از تخلیه محموله ۲۰۰ تنی کود شیمیایی سوپر فسفات ساده در انبارهای سازمانی این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدوی گفت: این اقدام برای تأمین بهموقع نیاز کشاورزان و حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی انجام شده است.
مهدوی گفت:تخلیه این محموله، بخشی از سیاستهای حمایتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برای پشتیبانی از تولید داخلی، افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی و کاهش هزینههای تولید است.
مهدوی همچنین خاطرنشان کرد:با توجه به سهمیه و نیاز کشاورزان، روند تأمین و حمل کودهای شیمیایی یارانهای به استان ادامه خواهد داشت.