به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدوی گفت: این اقدام برای تأمین به‌موقع نیاز کشاورزان و حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی انجام شده است.

مهدوی گفت:تخلیه این محموله، بخشی از سیاست‌های حمایتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برای پشتیبانی از تولید داخلی، افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و کاهش هزینه‌های تولید است.

مهدوی همچنین خاطرنشان کرد:با توجه به سهمیه و نیاز کشاورزان، روند تأمین و حمل کود‌های شیمیایی یارانه‌ای به استان ادامه خواهد داشت.