بازار تاریخی اراک یک فصل مانده تا بهار به استقبال تزئین چهره و پوشیدن لباس نو رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عملیات اجرای سنگفرش در حد فاصل چهار گذر شرقی و غربی بازار تاریخی اراک آغاز شده و هدف آن بهبود عبور و مرور شهروندان است.
همزمان با این اقدام، اصلاح جدول عرضی خیابانهای مولوی شرقی و غربی در نبش کوچه بارو برای هدایت آبهای سطحی انجام شد.
در ادامه فعالیتها، به درخواستهای مردمی رفع خطر از نمای ساختمان قدیمی واقع در کوچه آیتالله سلطان از سمت خیابان امام خمینی (ره) صورت گرفت.
همچنین بهسازی سرویس بهداشتی عمومی در پاساژ تمدن تکمیل و آماده بهرهبرداری شد.
زمین خالی و بلاتکلیف در گذر دوم بازار از سمت خیابان محسنی که مشکلاتی از نظر بهداشتی و امنیتی برای شهروندان ایجاد کرده بود، محصور شد تا چهره نامناسب آن ساماندهی شود.
این مجموعه اقدامات عمرانی با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش ایمنی و رفاه شهروندان در محدوده بازار انجام گرفته است.