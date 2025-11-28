پخش زنده
کره شمالی با صدور بیانیه اعلام کرد: از آنجایی که آمریکا همچنان به با قدرت نمایی نظامی کشورهای منطقه را تهدید میکند، ما فعالانهتر از قدرت و منافع کشورمان محافظت میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه دولتی کره شمالی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اقدامات بیملاحظه نظامی آمریکا که از ابتدای امسال آغاز شد و ثبات راهبردی در شبهجزیره کره و منطقه اطراف آن را بهطور جدی تهدید میکند، با نزدیک شدن به پایان سال آشکارتر میشود .
در بیانیه دولت کره شمالی آمده است: از آنجایی که آمریکا همچنان به شکستن رکوردهای جدید در قدرتنمایی نظامی خود که کشورهای منطقه را تهدید میکند، ادامه میدهد؛ ما طبیعتاً فعالانهتر از حقوق لازم برای محافظت از قدرت و منافع دولت خود و همچنین صلح و ثبات در منطقه استفاده خواهیم کرد .
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این رسانه گزارش داد: «زورآزمایی نظامی آمریکا به وضوح نشان میدهد که چه کسی منبع بیثباتی در منطقه و آغازگر تغییر وضع موجود است».