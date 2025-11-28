پخش زنده
امروز: -
وزرای ایران و مالدیو در نشستی مشترک، با اشاره به پیشینه تعاملات تاریخی و ظرفیتهای نوظهور منطقهای، بر آمادگی برای تبادل دانش تخصصی، توسعه رویدادهای فرهنگی و همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) در چونگچینگ، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران وزرای ایران و «آدم نصیر ابراهیم» وزیر زبان، فرهنگ و میراث دیوهی مالدیو ، امروز با یکدیگر دیدار و در خصوص گشودن فصل تازهای از همکاریهای فرهنگی، میراثی، گردشگری و علمی دو کشور گفتگو کردند .
این دیدار با تاکید بر اشتراکات تاریخی، توسعه همکاریهای گردشگری، تبادل فرهنگی، صنایعدستی، آموزشهای تخصصی و همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی همراه بود.
صالحیامیری در این دیدار با تاکید بر جایگاه تمدنی ایران و ظرفیتهای گسترده همکاری بین دو کشور گفت: ایران بیش از یکمیلیون اثر تاریخی شناسایی شده دارد که هزاران مورد آن ، ثبت ملی شده است. تاکنون ۲۹ اثر ملموس و ۲۶ اثر ناملموس در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است و برای ۵۸ اثر نیز پروندههای ثبت موقت تهیه کردهایم.
وی با اشاره به اولویتهای راهبردی ایران در توسعه گردشگری دریامحور افزوود : ایران با دارا بودن هفت استان ساحلی، پروژهای ملی مبتنی بر اقتصاد دریامحور را آغاز کرده است. این جهتگیری مبتنی بر سیاستهای کلان کشور است و آمادهایم تجربیات علمی، پژوهشی و مدیریتی خود را در اختیار مالدیو قرار دهیم.
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه ایران ظرفیت علمی قابل توجهی در حوزه میراثفرهنگی دارد، افزود: متخصصان بسیاری در رشتههای باستانشناسی، مرمت، ایرانشناسی و مطالعات فرهنگی در کشور فعالاند. ما آمادگی کامل داریم که این دانش و تجربه را از طریق دورههای مشترک، آموزشهای تخصصی و پروژههای علمی در اختیار مالدیو قرار دهیم.
صالحی امیری همچنین توسعه روابط فرهنگی و مردمی را محور همکاریهای آتی دانست و گفت : پیشنهاد میکنیم هفته فرهنگی ایران در ماله و هفته فرهنگی مالدیو در تهران برگزار شود. همچنین از حضور چهرههای رسانهای و شناختهشده مالدیو در ایران استقبال میکنیم تا بتوانند بهصورت مستقیم ظرفیتهای گردشگری کشور ما را تجربه و برای مردم خود روایت کنند. ایران نیز آمادگی اعزام چهرههای فرهنگی و رسانهای به مالدیو را دارد.
وی با اشاره به جایگاه ایران در صنایعدستی جهان افزد : از میان ۴۰۰ نوع صنایعدستی شناختهشده، ۲۹۹ نوع آن در ایران تولید میشود. برگزاری نمایشگاه صنایعدستی ایران در ماله میتواند آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای فرهنگی و هنری دو کشور باشد.
صالحیامیری سپس گردشگری سلامت را یکی از ظرفیتهای مهم و مزیتدار ایران دانست و گفت: ایران یکی از قطبهای گردشگری سلامت در منطقه است. وجود بیش از هزار بیمارستان و هزاران پزشک متخصص و فوقتخصص موجب شده بیماران از آمریکا، اروپا، خلیجفارس و آسیای میانه برای درمان به ایران سفر کنند. آمادگی داریم این ظرفیت را در قالب همکاریهای مشترک با مالدیو توسعه دهیم.
وزیر میراثفرهنگی با دعوت رسمی از همتای خود افزود: از شما دعوت میکنم بهعنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران حضور یابید. باور داریم تقویت روابط ملتها مسیر استحکام روابط دولتهاست و این مسئولیت مشترک ما برای آیندهای همکاریمحور است.
تاکید بر اشتراکات تاریخی و ضرورت بهرهگیری از تجربههای ایران
«آدم نصیر ابراهیم» وزیر زبان، فرهنگ و میراث دیوهی مالدیو نیز در این نشست با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی دو کشور گفت: روابط ایران و مالدیو تاریخی و عمیق است. بخش قابل توجهی از معماری شهری ما تحت تأثیر معماری ایرانی است و آثار هنری ما نیز ریشه در ارتباط با فرهنگ ایران دارد.
وی با استقبال از پیشنهادهای ایران برای توسعه همکاریها افزود : ایران در حوزه میراثفرهنگی بسیار پیشرفته است و ما در بسیاری از بخشها باید از تجربههای شما استفاده کنیم. میراث ما عمدتا شفاهی است و اکنون در حال ثبت و ضبط این میراث هستیم. حمایت علمی و آموزشی ایران برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود.
وزیر مالدیو با تاکید بر اهمیت همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی گفت: در میراث ساحلی، تغییرات اقلیمی، گردشگری سلامت و صنایعدستی نیازمند کمکهای علمی و آموزشی هستیم. ایران میتواند در این روند نقش مؤثری ایفا کند.
وی با استقبال از دعوت رسمی ایران افزود : از حضور در جشنواره و نمایشگاه گردشگری تهران بسیار خرسند خواهم شد و این موضوع را به نهادهای مرتبط کشور منتقل میکنم.