معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: برای تحقق توزیع عادلانه کالا‌های اساسی و رعایت قیمت‌های مصوب، سامانه‌ی «ره‌آوا» طراحی و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عباس میراحمدی، افزود: این سامانه با هدف نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین و توزیع کالا، امکان رصد دقیق فرآیند توزیع از مرحله تأمین تا عرضه در سطح خرده‌فروشی را فراهم می‌سازد.

وی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، مقدار ۲۵۰ تن برنج از طریق سامانه ره‌آوا در سطح استان توزیع شد. این اقدام با هدف جلوگیری از انحراف کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری و تضمین دسترسی عادلانه مردم به اقلام اساسی صورت گرفته است.

میراحمدی افزود: از جمله برنامه‌های آتی، توسعه فرآیند توزیع تا مرحله نهایی مصرف‌کننده است که با اولویت‌بخشی به سرعت، شفافیت و عدالت در توزیع، در دستور کار قرار دارد و زیر ساخت لازم برای عملیاتی شدن مهیا شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اعلام نمود:از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۲۴ تن برنج و ۲۷۳۸ تن شکر از سامانه بازرگاه خرید انجام شد وهمچنین، هم اکنون ۲۵۰ تن برنج و ۶۳ تن گوشت منجمد روی سامانه ره آوا در حال توزیع است..

عباس میراحمدی، گفت: ساماندهی و هوشمندسازی تامین و توزیع کالا‌های اساسی، تامین کالا‌های اساسی و تکمیل ذخایر راهبردی، برنامه ریزی برای راه اندازی بازارچه فروش محصولات و فراورده‌های کشاورزی و اصلاح نرخ کشتار دام و طیوراز اقدامات انجام شده برای ساماندهی و هوشمند سازی تامین کالا‌های اساسی است.