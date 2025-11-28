به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، باقری گفت: زلزله نخست ساعت ۰۱:۱۱ با بزرگی ۴.۹ ریشتر و در عمق ۱۵ کیلومتری ثبت شد. سه دقیقه بعد، لرزه‌ای قوی‌تر با شدت ۵.۱ ریشتر و عمق ۱۲ کیلومتر همان منطقه را دوباره لرزاند.

وی ادامه داد: در ساعت ۱:۴۲ دقیقه بامداد زلزله سوم با بزرگی ۳.۲ ریشتر و زلزله چهارم نیز در ساعت ۲:۶دقیقه با بزرگی ۲:۵ ریشتر ثبت شد.

باقری افزود: زلزله بعدی ساعت ۸:۱۷ با بزرگی ۳ ریشتر و زلزله بعدی نیز ساعت ۵۸: ۸ دقیقه با بزرگی ۲.۶ ریشتر ثبت شد.

وی گفت: پس از این رویدادها، تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شدند و تا این لحظه خسارت جانی این زلزله‌ها نداشته است.

گزارش‌های تکمیلی درباره وضعیت منطقه متعاقباً اعلام خواهد شد.