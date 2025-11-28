مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: حاج «ستار مجیدی» پدر سردار شهید «مصیب مجیدی» پس از تحمل یک دوره بیماری، به فرزند شهیدش ملحق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید صفدریان افزود: حاج ستار مجیدی، پدر سردار شهید «مصیب مجیدی» و همچنین پدر سردار پاسدار «مظاهر مجیدی» فرمانده سابق سپاه انصارالحسین استان همدان، پس از تحمل یک دوره بیماری و در سحرگاه امروز (جمعه) ددعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

او با اشاره به جایگاه این خانواده در عرصه ایثار و جهاد، تأکید کرد: حاج ستار مجیدی از چهره‌های شناخته‌شده و مورد احترام مردم استان بود و سال‌ها در مسیر حفظ آرمان‌های شهدا و همراهی با جامعه ایثارگری نقش‌آفرینی داشت.

صفدریان تصریح کرد: مراسم تشییع و تدفین پدر شهید مصیب مجیدی امروز (جمعه) ساعت ۱۰ صبح در باغ بهشت همدان برگزار خواهد شد و خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم ولایتمدار استان در این آئین حضور خواهند یافت.

شهید مصیب مجیدی در دوران دفاع مقدس، جانشین اطلاعات و عملیات تیپ ۳۲ انصارالحسین همدان بود و با نفوذ به عمق جبهه دشمن اطلاعاتی کسب می‌کرد که پایه و اساس پیروزی‌های نیرو‌های ایرانی در عملیات‌های بزرگ و کوچک بود.

وی پس از شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در هنگام عملیات نیز به یاری نیرو‌های رزمنده می‌رفت و با هدایت و فرماندهی تعدادی از نیرو‌ها به نبرد با دشمن می‌پرداخت.

این سردار خستگی ناپذیر و سرباز همیشه استوار سپاه اسلام و انقلاب در لشکر ۳۲ انصارالحسین استان همدان، سرانجام به عهد و پیمانی که با خدای خود بسته بود وفا کرد و در بیست و ششم اسفند ۱۳۶۴ در عملیات ظفرمند والفجر ۸ در منطقه عملیاتی فاو، سر و جانش را فدای معشوق کرد و به دیدار یار شتافت.

شهید مصیب مجیدی، یار و رفیق روز‌های سخت شهید علی چیت‌سازیان بود و آنقدر این دوستی عمیق و ریشه‌دار بود که علی چیت‌سازیان روز‌ها از فراق دوست گریست، در روز تشییع جنازه معاونش در باغ بهشت همدان پشت تریبون رفت و با صدایی بغض‌آلود گفت: «مصیب، فرزند گلوله ها، ترکش‌ها، خمپاره‌ها، فرزند گرسنگی‌ها، تشنگی‌ها، خستگی‌ها و مالک اشتر زمان بود».