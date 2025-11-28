پخش زنده
اداره آتشنشانی هنگکنگ جمعه اعلام کرد که شمار کشتهشدگان آتشسوزی یک مجتمع مسکونی آپارتمانی به ۹۴ تن افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تاکنون بیش از ۷۰ نفر از جمله یازده آتشنشان زخمی شده و حدود ۹۰۰ نفر از منطقه آتشسوزی تخلیه شدهاند.
مقامهای هنگکنگ گفتند که امدادگران همچنان تلاش میکنند به همه واحدها در این مجمتع وارد شده و جستوجو برای یافتن افراد و تلفات احتمالی را ادامه دهند.
درک آرمسترانگ چان معاون اداره آتشنشانی هنگکنگ گفت: عملیات اطفای حریق تقریبا به اتمام رسیده است. آتشنشانها تلاش میکنند تا آواربرداری کرده و از آتشسوزی دوباره جلوگیری کنند.
هنوز مشخص نیست که چند نفر در این مجتمع گرفتار شدهاند، اما جان لی رئیس منطقه هنگکنگ پنجشنبه گفته بود که ارتباط با ۲۷۹ نفر قطع شده است. تاکنون آمار جدیدی در این باره منتشر نشده است.
هنوز اطلاعات دقیقی در مورد آتشسوزی منتشر نشده، اما مدیران و مشاور ساخت یک شرکت عمرانی که در احداث این مجتمع نقش داشتند، بازداشت شدهاند. نام این شرکت اعلام نشده است.
آیلین چونگ از مقامهای ارشد پلیس هنگکنگ گفت: ما دلایلی داریم که باور کنیم مسئولان این شرکت بشدت سهلانگاری کردند.
آسوشیتدپرس گزارش داد که پلیس پنجشنبه به دفتر شرکت مهندسی و عمرانی پرستیژ که در تعمیرات این مجتمع فعالیت داشت، یورش برد و برخی اسناد آن را مصادره کرد.
مقامهای هنگکنگ ظن آن دارند که برخی مواد به کار رفته در نمای این مجتمع استانداردهای لازم برای مقاومت در برابر حریق را نداشته و موجب گسترش سریع آتشسوزی شده است.