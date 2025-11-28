پخش زنده
نماد رسمی هفتمین دوره جام جهانی رولبال با عنوان «فالکو» رسماً رونمایی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با نزدیک شدن به آغاز هفتمین دوره جام جهانی رولبال، از نماد رسمی این رویداد جهانی با عنوان «فالکو» رسماً رونمایی شد.
«فالکو» که الهامگرفته از مفهوم پرواز، سرعت، تمرکز و چابکی است، بهعنوان نماد اصلی این مسابقات معرفی شده و در همه رویدادهای رسمی این دوره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که خطوط تند و فرم پویا در این طراحی، نشاندهنده شتاب بالای بازیکنان رولبال، قدرت تصمیمگیری لحظهای و جنبوجوش بیوقفه این رشته است. همچنین انتخاب این نماد قرار است پیام پویایی، انرژی و جهانیشدن رولبال را به مخاطبان بینالمللی این رشته منتقل کند.
هفتمین دوره جام جهانی رولبال از ۲۳ آذر در دبی امارات آغاز میشود و تیمهای مطرح جهان از جمله ایران در بخش بانوان و آقایان برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.