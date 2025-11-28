پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: مدل نوین سرمایهگذاری آذربایجانغربی (اینوا) به الگویی برای دیگر استانها تبدیل شده و این استان را در مرکز توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه گفت: مدل جدید سرمایهگذاری که با تدبیر استاندارآذربایجان غربی اجرا شده، کارایی خود را در عمل ثابت کرده و به یک مدل فراگیر تبدیل شده است.
وی هدف از دعوت جوانان و کارآفرینان باسابقه به رویداد را ایجاد گفتمان بیننسلی در حوزه کارآفرینی عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به افزایش مراجعات سرمایهگذاران داخلی و خارجی و رشد کلنگزنیها دراستان اظهار داشت: فرصتهای آذربایجانغربی امروز به شکل جدی روی میز سرمایهگذاران قرار گرفته و عامل اصلی توسعه استان هم حرکت در مسیر سرمایهگذاری است.
خیرخواه همچنین بر تداوم جریان گفتمانسازی در استان و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در تشریح اهمیت سرمایهگذاری در توسعه اقتصادی استان، گفت: سرمایهگذاری مهمترین گام برای پیشرفت استان است و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع میتواند تحولی جدی در رشد و بالندگی اقتصادی ایجاد کند و ما این مسیر را در دستور کار سازمانی قرار دادهایم.
خیرخواه با اشاره به موفقیت رویداد اینوا بهعنوان یک حرکت بینظیر در سطح کشور، اضافه کرد: این رویداد با محوریت شناسایی و واگذاری فرصتهای سرمایهگذاری برگزار شد و امروز سایر استانها درحال پیگیری و پرسوجو درباره مدل برگزاری این فرصت شناسی هستند و این نشاندهنده اهمیت و موفقیت این ابتکار درآذربایجانغربی است.
وی تاکید کرد: برای حرکت رو به جلو، همه باید دستبهدست هم بدهیم تا مسیر توسعه استان با سرعت و انسجام بیشتری پیش برود.