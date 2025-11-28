به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار نجفی در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند محل دپوی حدود ۳۸ تن کود شیمیایی قاچاق و غیرمجاز در حاشیه بخش خزل شناسایی شد و مورد بازرسی قرار گرفت.



او افزود: در بازرسی از محل تعداد ۷۷۵ کیسه در مجموع به مقدار ۳۸ تن کود شیمیایی قاچاق و بدون هر گونه مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این زمینه با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.