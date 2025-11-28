رئیس فراکسیون کشاورزی پویای مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز نیروی دریایی ارتش گفت: بی تردید، اقتدار دریایی ایران در پرتو رهنمود‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله)، به سدی استوار در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و عاملی برای ثبات و امنیت منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر در مجلس شورای اسلامی، در پیامی به مناسبت هفتم آذر، ضمن تجلیل از ایثار و نقش‌آفرینی دریادلان نیروی دریایی ارتش، یاد و نام شهدای والامقام این نیرو را گرامی داشت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه، جلوه‌ای است از صلابت و ایثار دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که امنیت مرز‌های آبی میهن را با روحیه جهادی و تخصصی بی‌نظیر تضمین می‌کنند. این روز فرصتی است برای تجلیل از تمامی فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنانی که پهنه دریا را عرصه حماسه‌سازی خویش ساخته‌اند و ارج نهادن به همراهی بی‌ادعای خانواده‌های صبوری که ستون توان دفاعی و عملیاتی کشور بشمار می‌روند.

اینجانب، ضمن تبریک این روز پرافتخار، یاد و نام شهدای والامقام نیروی دریایی را گرامی می‌دارم و به خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان عزیز، میراث‌داران راستین این عرصه، درود می‌فرستم.

بی تردید، اقتدار دریایی ایران در پرتو رهنمود‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله)، به سدی استوار در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و عاملی برای ثبات و امنیت منطقه تبدیل شده است. ادامه‌دهنده این مسیر پرافتخار خواهیم بود و پرچم این اقتدار در عرصه بین‌المللی برافراشته‌تر از همیشه خواهد درخشید؛ و من الله التوفیق.