به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره پست میاندوآب گفت: با تکمیل طرح «نشانی ملی مکان‌محور» در ۱۰۷ روستای این شهرستان، میاندوآب به پوشش کامل این طرح ملی در سطح روستا‌ها رسید و در جمع مناطق پیشتاز استان قرار گرفت.

ابراهیم جدی افزود: این طرح با همکاری فرمانداری، بخشداران و دهیاران اجرا شده و تمام روستا‌های میاندوآب اکنون دارای نشانی استاندارد و مکان‌محور هستند که امکان دسترسی دقیق به آدرس‌ها و ارائه خدمات مختلف را به صورت الکترونیکی و سریع فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح در مناطق شهری شهرستان هم با پیشرفت ۸۸ درصدی ادامه دارد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به مرحله تکمیل برسد.

رئیس اداره پست میاندوآب گفت: این شهرستان در میان شهرستان‌های استان از نظر سرعت و دقت اجرا، پیشتاز این طرح ملی است.

جدی هدف از اجرای سامانه GNAF را ایجاد پایگاه داده یکپارچه و دقیق از نشانی‌ها بیان و اضافه کرد: این سامانه با ارائه آدرس‌های کددار شده، امکان صحت‌سنجی مکان‌ها، تطبیق آنها با موقعیت جغرافیایی واقعی و بهبود فرآیند ارائه خدمات پستی، اورژانسی و خدمات شهری را فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این طرح در شهر‌های شهرستان، میاندوآب بتواند به عنوان نمونه‌ای موفق درکشور معرفی شود و الگویی برای سایر مناطق دراجرای طرح‌های مکان‌محور ملی باشد.