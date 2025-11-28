پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری از اجرای طرحهای مهم راهسازی، اجرای طرحهای بزرگ آبرسانی، پیگیری برای رفع تنش آبی، برنامهریزی برای جمعآوری ۸۳ مدرسه سنگی و توسعه زیرساختهای درمانی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: مجموعه این اقدامات با هدف جبران عقبماندگیها و ارتقای کیفیت زندگی مردم در مناطق مختلف استان در حال اجرا است.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری از معدود مراکز استانهایی بود که اتصال به شبکه راهآهن نداشت و طرح اتصال استان به راهآهن از مسیر مبارکه اصفهان به طول ۹۳ کیلومتر سالها بلاتکلیف مانده بود، اما با پیگیریهای انجامشده ۱۲هزار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استیجازه رهبر معظم انقلاب برای سرعت بخشی در روند اجرای این پروژه مهم ریلی اختصاص یافته است.
وی گفت: از این میزان اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات استیجازه رهبر معظم انقلاب پنج هزار میلیارد ریال مربوط به سال گذشته و هفت هزار میلیارد ریال نیز امسال برای سرعت بخشی در روند اجرای این طرح ریلی جذب شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هدفگذاری بهرهبرداری از پروژه راه آهن شهرکرد - سفید دشت - مبارکه تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
وی با اشاره به اجرای ۱۱ طرح مهم راهسازی در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری که همگی از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین اعتبار شده و دارای پیمانکار هستند گفت: همه این طرحها فعال بوده و عملیات اجرایی آنها با جدیت در حال انجام است.
به گفته مردانی امروز استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اجرای پروژههای زیرساختی راهسازی به کارگاه بزرگ راهسازی تبدیل شده است.