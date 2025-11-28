جشنواره بزرگ نونهالان والیبال (زیر ۱۲ سال) خوزستان درادامه برگزاری مدون لیگ‌های والیبال پسران ودختران در رده‌های سنی پایه، میزبان رقابت‌های ۱۸ باشگاه با حضور بیش از ۲۰۰ بازیکن ومربی از سراسر استان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این رویداد ورزشی از تاریخ ۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۴، به مدت هشت روز با هدف استعدادیابی و استعدادپروری برگزار شد.

در پایان این رویداد ورزشی باشگاه کریمی اهواز به مقام قهرمانی ، باشگاه کوروش رامهرمز نایب قهرمانی دست یافتند ، باشگاه سورنا اهواز در جایگاه سوم و باشگاه آراد ماهشهر در رده چهارم قرار گرفتند.

در ادامه، با اهدای لوح‌های تقدیر به تیم‌های برتر و همچنین اعطای کاپ قهرمانی به تیم نخست، از زحمات و موفقیت‌های این نونهالان مستعد قدردانی به عمل آمد.

انتخاب استعداد‌های برتر برای آینده کمیته استعدادیابی استان خوزستان نیز در حین این مسابقات، بازیکنان مستعد و برگزیده را برای حضور در مسابقات جشنواره سال آینده کشوری‌انتخاب کرد .