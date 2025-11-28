پخش زنده
امام جمعه اهواز گفت: مهمترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی نه تنها موشک و پهپاد بلکه ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیدمحمدنبی موسویفرد در یادواره شهدای طریق القدس در مسجد سیدالشهدا گتوند، هفته بسیج را به بسیجیان قهرمان تبریک گفت و بیان کرد: شهدا سند حقانیت انقلاب اسلامی هستند.
وی یاد ۲۴ هزار شهید خوزستان و ۳۵۰ شهید گتوند را نیز گرامیداشت و افزود: شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس کاری کردند که حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن نیفتد و ایران پیروز میدان شود.
حجت الاسلام موسوی فرد مهمترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی را ملت ایران دانست و گفت: این ملت با وجود تمام تحریمها پشت انقلاب اسلامی هستند.
امام جمعه اهواز خاطرنشان کرد: مردم مانند همیشه به فرمایش مقام معظم رهبری گوش فرا دادند و از کشور خود دفاع کردند و همیشه در میدان حاضر بودند.
عملیات طریقالقدس عملیات تهاجمی نیروهای مسلح ایران در خلال جنگ ایران و عراق بود، که در آذرماه ۱۳۶۰ بهمدت هشت روز در مناطق دشتآزادگان، بُستان و سوسنگرد در استان خوزستان انجام شد و در نهایت منجر به آزادسازی بستان شد.