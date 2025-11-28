به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجتبی شجاعی با اشاره به وضعیت منابع آب شهرستان گفت: دشت تربت‌حیدریه با کسری ۳۸ میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی روبه‌روست و این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه پایدار منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: براساس آمار، ۸۹ درصد برداشت آب در بخش کشاورزی، هشت درصد در بخش شرب و سه درصد در صنعت و خدمات انجام می‌شود؛ بنابراین اصلاح الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر، توسعه سیستم‌های آبیاری نوین و اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفاظت منابع طبیعی، ستون‌های اصلی سازگاری با کم‌آبی در شهرستان هستند.

شجاعی با تأکید بر نقش مردم و تشکل‌ها در مدیریت منابع آب اظهار داشت: تشکل‌های آببران تضمین‌کننده توزیع عادلانه و پایدار آب در بخش کشاورزی هستند و باید نقش آنها در مدیریت مشارکتی پررنگ‌تر شود؛ چرا که بدون همراهی مردم و بهره‌برداران، رسیدن به تعادل آبی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار تربت‌حیدریه خاطرنشان کرد: هوشمندسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی، کاهش تلفات خطوط فرسوده، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و تخصیص اعتبارات هدفمند به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر اقدامات کلیدی است که با اجرای همزمان آنها می‌توان کسری منابع آب را ظرف سه سال آینده جبران کرد.

وی در پایان گفت: سازگاری با کم‌آبی نه تنها پاسخ به محدودیت‌های موجود، بلکه راهبردی برای توسعه پایدار، تاب‌آوری و امنیت آبی شهرستان تربت‌حیدریه خواهد بود.