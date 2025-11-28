به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل پشتیبانی اموردام آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۵۷ هزار تن انواع نهاده‌های دامی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، در استان توزیع شده که نقش مهمی در تأمین نیاز تولیدکنندگان و تنظیم بازار ایفا کرده است.

مصطفی زاهد افزود: در هفت ماه گذشته، ۱۳ هزار تن جو دامی وارداتی، ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت وارداتی و ۱۲ هزار و ۵۶۰ تن کنجاله سویا وارداتی دراستان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: این نهاده‌ها مستقیماً در اختیار دامداران، مرغداران و کارخانجات تولید خوراک دامی قرار گرفته و به استمرار چرخه تولید گوشت و شیر کمک کرده است.

مدیرکل پشتیبانی اموردام آذربایجان‌غربی اظهارداشت: در حوزه حمایت از تولیدکنندگان پروتئین هم یک‌هزار و ۳۱۱ تن گوشت مرغ منجمد در ایام پیک تولید خریداری و ذخیره‌سازی شده است تا ضمن تقویت ذخایر استراتژیک، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

زاهد اضافه کرد: در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، ۲۷۴ تن گوشت قرمز و ۹۴۰ تن گوشت مرغ منجمد در مناسبت‌های مختلف با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار استان توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ثبات قیمت‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های اساسی انجام گرفته است.