۵۷ هزار تن نهاده دامی امسال درآذربایجانغربی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل پشتیبانی اموردام آذربایجانغربی گفت: بیش از ۵۷ هزار تن انواع نهادههای دامی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، در استان توزیع شده که نقش مهمی در تأمین نیاز تولیدکنندگان و تنظیم بازار ایفا کرده است.
مصطفی زاهد افزود: در هفت ماه گذشته، ۱۳ هزار تن جو دامی وارداتی، ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت وارداتی و ۱۲ هزار و ۵۶۰ تن کنجاله سویا وارداتی دراستان توزیع شده است.
وی تصریح کرد: این نهادهها مستقیماً در اختیار دامداران، مرغداران و کارخانجات تولید خوراک دامی قرار گرفته و به استمرار چرخه تولید گوشت و شیر کمک کرده است.
مدیرکل پشتیبانی اموردام آذربایجانغربی اظهارداشت: در حوزه حمایت از تولیدکنندگان پروتئین هم یکهزار و ۳۱۱ تن گوشت مرغ منجمد در ایام پیک تولید خریداری و ذخیرهسازی شده است تا ضمن تقویت ذخایر استراتژیک، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
زاهد اضافه کرد: در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان، ۲۷۴ تن گوشت قرمز و ۹۴۰ تن گوشت مرغ منجمد در مناسبتهای مختلف با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار استان توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ثبات قیمتها و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی انجام گرفته است.