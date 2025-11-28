فاروق سلیمانی توضیح داد: نیروهای یگان حفاظت هنگام گشت‌زنی و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت، در حاشیه رودخانه مهاباد و یکی از زیستگاه‌های منطقه، این سه متخلف را شناسایی و بازداشت کردند.

به گفته وی، از این افراد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، ۲ قبضه اسلحه شکاری مجاز، فشنگدان و لاشه ۲ قطعه کبک کشف و ضبط شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی و خشک شدن رودخانه‌ها و چشمه‌ها افزود: به دلیل حضور پرندگان در حاشیه رودخانه‌ها برای تغذیه و استراحت، ورود شکارچیان متخلف خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست و حیات‌وحش وارد می‌کند.

وی از روستاییان منطقه درخواست کرد هرگونه مشاهده تردد شکارچیان غیرمجاز را به یگان حفاظت اطلاع دهند تا با آنان برخورد قانونی شود.