نشست علمی بررسی کتاب از ایرانمان دفاع میکنیم که با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری از میهن اسلامی تدوین شده در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در نشست علمی کتاب از ایرانمان دفاع میکنیم که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد گفت: کتاب از ایرانمان دفاع میکنیم با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری از میهن اسلامی تدوین شده و تلاش دارد مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس ۱۲ روزه را در قالبی آموزشی، جذاب و متناسب با فضای مدرسه منتقل کند.