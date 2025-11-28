به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در نشست علمی کتاب از ایرانمان دفاع می‌کنیم که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد گفت: کتاب از ایرانمان دفاع می‌کنیم با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری از میهن اسلامی تدوین شده و تلاش دارد مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس ۱۲ روزه را در قالبی آموزشی، جذاب و متناسب با فضای مدرسه منتقل کند.

محمد جواد محمدی سعید افزود:محتوای کتاب‌ها به صورت متناسب با گروه‌های سنی مختلف دانش‌آموزان در سه مقطع تحصیلی طراحی شده است که به پرورش مسئولیت پذیری و آگاهی ملی در نسل آینده کمک می‌کند.