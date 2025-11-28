پخش زنده
با گذشت چندین سال از انجام مطالعات طرح گازرسانی به بخش چلو در شهرستان اندیکا، این پروژه همچنان در مرحله انتظار قرار دارد و هیچ عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مطالعات اولیه این طرح در سال ۱۳۹۸ انجام شد. بر اساس طراحی پیشبینیشده، قرار بود خط انتقال گاز به طول حدود ۷۰ کیلومتر از لالی آغاز شود و با عبور از بخشی از روستاهای بخش مرکزی اندیکا، در نهایت روستاهای سردسیر بخش چلو را نیز تحت پوشش قرار دهد. با وجود ورود طرح به مرحله مناقصه، تاکنون عملیات اجرایی آن عملیاتی نشده است.
بخش چلو یکی از سردترین و مرتفعترین مناطق خوزستان و بخشی از ذخیرهگاه جنگلی ارزشمند زاگرس است. ساکنان این منطقه هر زمستان با سوز سرمای کوهستان و هزینه چندینبرابری تأمین کپسول گاز روبهرو هستند؛ هزینهای که بهدلیل فاصله زیاد تا مرکز شهرستان، بسیار سنگینتر میشود.
در حالیکه برخی منابع محلی از خریداری لولههای مورد نیاز پروژه خبر میدهند، گزارشهایی نیز مطرح شده که بخشی از این لولهها احتمالاً به شهرستانهای دیگر منتقل شده است؛ موضوعی که تاکنون از سوی هیچ مقام رسمی نه تأیید و نه تکذیب شده است.
با توجه به شرایط سخت آبوهوایی منطقه، انتظار میرفت متولیان برای اجرای این طرح حیاتی جدیت و سرعت بیشتری داشته باشند. این در حالی است که اندیکا جزئی از حوزه مسجدسلیمان بزرگ است؛ شهری که عنوان پایتخت نفت و گاز خاورمیانه را یدک میکشد، اما هنوز برخی مناطق آن از ابتداییترین زیرساختهای گرمایشی محروماند.
اما سوالی که همچنان بی پاسخ مانده این است که سرنوشت خط ۷۰ کیلومتری گازرسانی چیست؟ لولهها کجاست؟ و این طرح چه زمانی از روی کاغذ به مرحله اجرا میرسد؟