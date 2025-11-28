

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم هفتمین سالروز ثبت جهانی زیلو با حضور مسئولینی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، نماینده مجلس و مقاماتی از ۱۷ شهر و روستای دارای صنایع ثبت جهانی در شهرستان میبد برگزار شد.



کوروش امیدی پور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مراسم گفت: میراث فرهنگی متعلق به گذشته نیست بلکه یک مسیری برای توسعه آینده کشور است.



امیدی پور با بیان اینکه امروز زیلو نماد هویت و تاریخ و فرهنگ این دیار است افزود: زیلو بعنوان یک دست بافته، حاصل تراوش هنرمندانه مردان کهن این سرزمین است و امروز وظیفه همه متولیان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این است که از این میراث فرهنگی، هویتی و تاریخی صیانت و آن را به نسل بعد هم منتقل کنند.



وی گفت : وظیفه ما در آموزش سنگین است و درکنار پرداختن به موضوع بازاریابی، فروش باید این آثار تاریخی و ماندگار را با آموزش‌های کاربردی به آیندگان هم انتقال دهیم.



امیدی پور با بیان اینکه سازمان شهرداری و دهیاری‌ها در راستای وظایف پشتیبانی سازمانی که از شهرداری‌ها درابعاد فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی درکنار شهرداری‌های کشور است گفت: ما حتما از توسعه و ترویج این صنایع حمایت خواهیم کرد تا با اقتصاد شهر‌ها پیوند و موجب ایجاد درآمد‌های پایدار برای شهروندان شود.



وی افزود: شهردار‌ها باید علاوه بر حفظ این میراث ماندگار باید به سمت فناوری‌های جدید در این صنایع بروند و با گذر از شیوه‌های سنتی، در طراحی و بازاریابی، تنوع بخشی به طرح‌ها و رنگ‌ها، دربازار پسندی، متناسب با سلایق جامعه هدف تلاش کنند.



نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی، درگذشته هنر صنعت را محل ارتزاق مردم خواند و گفت: عدم حمایت، گرانی مواد اولیه و به صرفه نبودن این هنرصنعت را به فراموشی سپرده بود که با همت مسئولین و هنرمندان فعال در این عرصه، باعث شد هم زیلو احیا و جهانی شود، هم موتابی ملی و کاربافی هم در دستورثبت ملی قرارگیرد.



میرمحمدی گفت: در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که ما با همه وجود در مقابل سرقت هنر صنعت کاربافی محکم می‌ایستیم و مقابله خواهیم کرد.



مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی و هنر‌های سنتی گفت: صنایع دستی نماد هویت فرهنگی هرجامعه است و حمایت از آن نوعی مسئولیت در قبال حفظ ارزش‌ها و سنت‌ها، دانش بومی و میراث فرهنگی است.



رجایی افزود: یکی از اهداف ما در ثبت جهانی شهر و روستا، حفظ ارزش‌ها و هویت فرهنگی است که مزیت محسوب نمی‌شود بلکه تعهد و مسئولیت درقبال توسعه پایدار است که امیدواریم با ثبت جهانی شهر و روستا به صنایع دستی توسعه این شهر‌ها و در شناساندن این صنایع دردنیا کمک کنیم.



فرماندار ویژه میبد نیز گفت: شهرستان میبد تنها شهر جهانی زیلو نیست بلکه صنایع دستی فاخر دیگر همچون موتابی وسفال و کاربافی را هم درخود جای داده است.



طباطبائی افزود: ما در زمینه میراث فرهنگی تاریخی و تمدنی هم جایگاه ویژه‌ای داریم و از لحاظ شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مذهبی، آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم، آیت الله اعرافی، دکتراسلامی ندوشن از مفاخر این شهرستان است.



شهردار میبد هم گفت: امروز هفتمین سالروز ثبت جهانی زیلو را با حضور مهمانانی از وزارت امورخارجه، کشور و میراث فرهنگی و فرمانداران و شهردارنی از ۱۷ شهر و روستای کشور برگزار کردیم.



بهارستانی افزود: در این هفت سال، همه مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی و هنرمندان تلاش در تولید کمی و کیفی و بسته بندی و صادرات داخلی و خارجی هنر صنعت زیلو تلاش‌های وافری داشتند تا این صنعت را بهتر از گذشته در شرایط پایدار اقتصادی قرار دهیم که دیگر نیازی به کمک وحمایت دولت وشهرداری‌ها نداشته باشند.



وی گفت: رایزنی با مقامات و تفاهم نامه‌های خوبی را با شهر‌ها و روستا‌های دارای صنایع دستی ثبت جهانی شده برای حمایت از همدیگر دراین آئین داشتیم تا با تقویت بنیه این هنرصنعت شرایط اقتصادی پایدار برای فعالین این عرصه فراهم شود.



دستار معاونت همکاری‌های فرهنگی وسمن‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: همانطور که به تمامیت ارضی و مرز‌های جغرافیای اهتمام داریم باید به حرکت معنوی و فرهنگی خود در ثبت و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی و صنایع دستی هم اهتمام داشته باشیم.



نوریان ثبت جهانی زیلو را آغاز مسیر خواند و افزود: باید این هنر صنعت را با حضور در نمایشگاه‌های بین المللی به دنیا معرفی کنیم.



وی گفت: وزارت امور خارجه، با دیپلمات‌ها و کنسولگری‌هایی که در کشور‌های دنیا دارد می‌تواند برای معرفی این هنر صنعت در بعد بین المللی تسهیلگری کند.