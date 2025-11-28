

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان با اشاره به اینکه از امشب تا صبح یکشنبه یخبندان شبانه و سرما در مناطق سردسیر تداوم دارد افزود: اما به تدریج در اواسط هفته آینده دوشنبه و سه شنبه اندکی از شدت سرما کاسته می شود.



محمد اسماعیل قهستانی افزود: شرایط جوی تا اوایل هفته آینده پایدار و یکنواخت پبش بینی می شود.



وی با اشاره به اینکه در روز سه شنبه افزایش ابر رخ خواهد داد گفت: عشق آباد با بیشینه ۲۳ درجه سلسیوس گرمترین بوده است.