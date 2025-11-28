پخش زنده
رزمایش بررسی و ارزیابی ساختمان با هدف دسته بندی ساختمانها نا ایمن در شهر سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری سمنان گفت: در راستای این رزمایش ساختمانهای عمومی پرتردد و بلند مورد ارزیابی قرار میگیرند و نقاط ضعف آنها شناسایی میشود.
محمد تقی ادهم افزود: نقاط ضعف شناسایی شده به مالکان اعلام و برای رفع این موارد اخطار صادر میشود تا هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
سید حسین موسوی مسول بسیج مهندسین عمران استان سمنان هم گفت: این رزمایش به مناسبت هفته بسیج با همکاری شهرداریها، اداره کل پدافند غیر عامل استانداری، و سازمان نظام مهندسی اجرا شد.
وی افزود: هدف از اجرای این رزمایش درجه بندی ساختمانها از لحاظ ایمنی است.