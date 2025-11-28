به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری سمنان گفت: در راستای این رزمایش ساختمان‌های عمومی پرتردد و بلند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نقاط ضعف آنها شناسایی می‌شود.

محمد تقی ادهم افزود: نقاط ضعف شناسایی شده به مالکان اعلام و برای رفع این موارد اخطار صادر می‌شود تا هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

سید حسین موسوی مسول بسیج مهندسین عمران استان سمنان هم گفت: این رزمایش به مناسبت هفته بسیج با همکاری شهرداریها، اداره کل پدافند غیر عامل استانداری، و سازمان نظام مهندسی اجرا شد.

وی افزود: هدف از اجرای این رزمایش درجه بندی ساختمان‌ها از لحاظ ایمنی است.