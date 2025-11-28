به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح گفت: این نیروگاه دارای ۴ واحد با توان تولید هر واحد ۲۵۰ مگاوات برق است که ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید و وارد مدار توزیع برق کشور می کند.

عبدالمجید دیناروند افزود: نیروگاهی که سال‌ها پیش از سوی ژاپنی‌ها راه اندازی شد و تعمیرات را هم خود انجام می‌دادند و اجازه تعمیرات را به نیرو‌های بومی نمی‌دادند، اکنون بیش از سه دهه است بدست جوانان این مرز و بوم و با استفاده از دانش بومی نگهداری و پشتیبانی می شود.

معاون مهندسی نیروگاه شهید مفتح هم گفت: هر ۴۰ هزار ساعت باید یکی از واحد‌ها تعمیر اساسی یا همان اورهال شود و در این تعمیرات همه قطعات توربین‌ها بازرسی و تعمیر و یا تعویض که بیش از ۳۰هزار قطعه را شامل می شود.

سیدعلی سیدآقایی افزود: دیگر توانمندی در این نیروگاه استفاده از تجهیزات و قطعات کاملا بومی و ساخت ایران در تعمیرات است.

او تأکید کرد: هدف از تعمیرات تولید برق با تمام توان در پیک بار سال آینده است.

این مسئول تصریح کرد: برای اینکه چراغ خانه‌ها روشن بماند در این نیروگاه شبانه روز تلاش می شود و مردم هم باید الگوی مصرف را رعایت کنند.

پژمان اختری، معاون تولید نیروگاه شهید مفتح نیز گفت: در نیروگاه شهید مفتح سالانه بیش از ۷میلیون مگاوات ساعت برق تولید و به مدار توزیع برق کشور تزریق می‌شود که این رقم نسبت به سال‌های قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه شهید مفتح در مدت زمان ۹۰ روز و در هر روز با استفاده از ۱۶۰ نیروی کاری انجام می شود.





