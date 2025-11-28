ایلیا صالحی عنوان نخست و ۳ مدال طلا و نقره مسابقات وزنه برداری جام بین المللی فجر را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ششمین دوره مسابقات وزنه برداری جام بین المللی فجر به میزبانی تهران از تاریخ ۵ لغایت ۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور ۷ کشور در حال برگزاری است.

در رقابت‌های دسته ۸۸ کیلوگرم ایلیا صالحی‌پور از خوزستان عنوان نخست این دسته از رقابت‌ها را کسب کرد و ۳ مدال طلا و نقره را به دست آورد.

صالحی پور در یک ضرب با وزنه ۱۵۵ کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد. این ورزشکار همچنین در دوضرب با مهار وزنه ۱۹۲ کیلوگرم طلا گرفت و در مجموع با ۳۴۷ کیلوگرم جایگاه نخست را کسب کرد.