به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناخدا یکم کرامت‌الله رضایی، فرمانده پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر، هفتم آذر و سالروز عملیات غرورآفرین مروارید را روزی افتخارآمیز و یکی از مهم‌ترین عملیات‌های نیروی دریایی ایران دانست و گفت: این عملیات ضربه‌ای تعیین‌کننده به توان دریایی رژیم بعث وارد کرد و تا پایان جنگ هشت ساله دشمن را از هر اقدام علیه کشور بازداشت.

او افزود: پایداری و استواری ایران مرهون فداکاری و شهادت رزمندگان است و شهدای ناو موشک‌انداز پیکان پس از انجام موفق عملیات، در جریان اصابت موشک دشمن به همراه فرمانده و چند تن از پرسنل، در قعر آب‌های خلیج فارس آرام گرفتند و یاد و نامشان همواره زنده خواهد ماند.

ناخدا رضایی ادامه داد: عملیات مروارید که در هفتم آذر سال ۱۳۵۹ اجرا شد، یک عملیات مشترک هوایی ـ دریایی بود و حاصل همکاری تنگاتنگ نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

در این عملیات، تمام واحد‌های شناور بعث عراق منهدم شد و سکوی راهبردی البکر و العمیه که حدود ۷۰ درصد صادرات نفت عراق از آنها انجام می‌شد، نابود گردید.

وی با اشاره به گرامیداشت یاد شهدا گفت: امروز پرسنل نیروی دریایی با حضور در محل حادثه اصابت ناو موشک‌انداز، گل‌باران کردند و با این اقدام، یاد و خاطره شهدای این عملیات غرورآفرین و روز بزرگ مروارید را پاس داشتند.

ناخدا رضای گفت: این عملیات غرورآفرین ۳۱ شهید تقدیم میهن کرد و به عنوان یکی از مهم‌ترین عملیات‌های نیروی دریایی ایران در تاریخ دفاع مقدس، همواره در یاد‌ها باقی خواهد ماند.