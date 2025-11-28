قم؛ الگویی عملی تبلور کرامت در تمامی شئون دستگاه عدالت
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به جایگاه ممتاز استان گفت:قم به عنوان خاستگاه فقه پویای آل محمد (ص) و عدالتمحوری، باید در پیشانی نظام قضایی کشور، الگویی عملی از عدالت کرامتمحور ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تجلیل از ابتکار عمل ریاست قوه قضاییه، گفت:اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی، فصلی نوین و امیدآفرین در منظومه عدالت کشور گشوده که بر مدار تعالی انسانی، صیانت از حرمت آحاد مردم و تلطیف فرآیندهای قضایی استوار است.
رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد: این اصلاحیه، صرفاً یک الحاقیه اداری یا بخشنامه فنی نیست؛ بلکه بهمنزله عهدنامهای اخلاقی و راهبردی است که اراده بلند دستگاه قضایی را برای نهادینهسازی کرامت انسان در سراسر ساختار عدالتورزی کشور متجلی میسازد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به جایگاه ممتاز استان قم به عنوان پایتخت معنوی ایران و میزبان بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، مسجد مقدس جمکران، حوزههای علمیه، بیوت معظم مراجع و نخبگان دانشگاهی، تصریح کرد: دادگستری کل استان قم این اصلاحیه را همچون میثاقی اخلاقی و حرفهای میداند که باید در تمامی شئون دستگاه عدالت، از نخستین لحظه ورود اربابرجوع به مجتمعهای قضایی تا نهایت دقایق مشاوره و داوری قضات، جاری، محسوس و قابل اندازهگیری باشد. این منشور، نه در قفسه بخشنامهها، بلکه در رفتار، گفتار و تصمیم قضایی باید ظهور یابد. قم به عنوان خاستگاه فقه پویای آل محمد (ص) و عدالتمحوری، باید در پیشانی نظام قضایی کشور، الگویی عملی از عدالت کرامتمحور ارائه کند.
رئیس شورای قضایی استان قم با اعلام برنامهای جامع، چندلایه و آیندهنگر برای تحقق مفاد این دستورالعمل در استان، اهم این اقدامات را به شرح زیر برشمرد:
- اجرای برنامههای آموزشی تخصصی و فرهنگسازی: برگزاری دورههای فشرده و مستمر ارتقاء مهارتهای ارتباطی، رفتاری و اخلاق حرفهای برای تمامی قضات، مدیران و کارکنان، با بهرهگیری از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و با تأکید بر الزامات جدید اخلاق قضایی.
- استقرار سامانه هوشمند نظارت و تعامل مردمی: ایجاد و راهاندازی سامانهای هوشمند با قابلیت ثبت، پیگیری و تحلیل شکایات و پیشنهادات کرامتمحور شهروندان، به همراه نظارت شفاف و گزارشدهی عمومی جهت ارتقای پاسخگویی.
- تدوین و ابلاغ شاخصهای ارزیابی عملکرد کرامتمحور: تعریف شاخصهای کمی و کیفی دقیق برای سنجش عملکرد مدیران و کارکنان، بهنحوی که رعایت کرامت انسانی، حسنرفتار و برخورد محترمانه با مراجعان، معیاری جدی و تأثیرگذار در ارزیابی و ارتقای سالانه باشد.
- بازآفرینی و بهسازی محیطهای فیزیکی و فرآیندی: اجرای طرح جامع مناسبسازی و زیباسازی محیطهای قضایی با اولویت رعایت شأن مراجعان، بهویژه سالمندان، بانوان، خانوادههای معظم شهدا و افراد دارای معلولیت، تا دادگاههای استان قم نه تنها محل احقاق حق، بلکه جلوهگاه آرامش، امنیت و احترام باشد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر رویکرد جدید دستگاه قضایی استان قم در حوزه اطلاعرسانی قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این اصلاحیه راهبردی، حوزه رسانه و روابط عمومی دادگستری قم مکلف شده است تا با ارائه گزارشهای مستند، منظم و قابل اتکا از روند رسیدگی به پروندههای مهم، بهویژه پروندههای مرتبط با حقوق عامه و امور شرعی، افکار عمومی را بهصورت شفاف و مستدل در جریان قرار دهد. این مسیر، گامی اساسی برای ارتقای شفافیت، تحکیم اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با بیان اینکه عدالت بیکرامت، ناقص است و قاضی بینگاه انسانی، از رسالت الهی و اجتماعی خویش دور میماند گفت: این اصلاحیه برای ما در استان قم، نه یک تکلیف تعبدی، بلکه فرصتی مغتنم برای تعالی فردی و سازمانی و مجالی برای بازتعریف رابطه مبتنی بر اعتماد، احترام و انصاف بین دستگاه قضایی و مردم است.
از تمامی قضات، مدیران و کارکنان ساعی دستگاه قضایی استان قم انتظار دارم با درک عمیق از فلسفه و غایت این سند، در اجرای دقیق، صمیمانه و خلاقانه آن پیشگام باشند تا استان قم، نماد عینی پاسداشت کرامت انسانی در ساحت مقدس قضاوت باشد