به گزارش خبرگزاری صداوسیما ی مرکز اصفهان،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بویین میاندشت با اشاره به اینکه شهادت اوج عاقبت بخیری است گفت: بهترین و گرانبها ترین سرمایه هرانسان جان اوست اما شهدا ما دراوج جوانی که میانگین سنی آنها 25سال بود، این سرمایه ارزشمند خود را درراه حق ودفاع ازانقلاب واسلام فدا و مسیر را برای ماروشن کردند.

حجت الاسلام منصور صابری بابیان اینکه شهدا مسیر شهادت را بازگذاشته اند افزود:درجنگ تحمیلی دوازده روز بیش از هزار انسان به دست سفاک ترین،منحوس ترین وپلیدترین انسان های زمان یعنی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که آروزی خیلی از شهدا بود که با صهیونیست بجنگن وشهید شوند.

وی اضافه کرد:این پرچم که به دست ما رسیده است امانت است وباید امانت دار شهدا باشیم چرا که شهداروز قیامت ازمامطالبه خواهند کرد که ماجانمان رافدای این نظام واین مکتب وولایت امیرالمومنین(ع)کردیم شما بعدازما چه کردید؟مبادا طوری رفتار وزندگی کنیم که فردای قیامت شرمنده شهداباشیم.

‌ شهید محمدباقر شجاعی متولد سال1337بعدازگذراندن دوران سربازی که باجانبازی همراه بود ازدواج کرد و به استخدام بانک درآمد اما برای لبیک به فرمان امام به عنوان بسیجی مجدد به جبهه رفت و ششم بهمن سال1365در27سالگی درمنطقه فاو به شهادت رسید.