رئیس‌جمهور در پیامی به هفدهمین رویداد ملی قرآنی «ترنم وحی» در کاشمر بر تحقق جامعه‌ای قرآنی، عدالت‌مدار و معنویت محور تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هفدهمین رویداد ملی قرآنی «ترنم وحی» در شهرستان کاشمر با حضور جمعی از حافظان و قاریان قرآن کریم برگزار شد و در این مراسم، پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد.

در پیام رئیس‌جمهور بر نقش حیاتی انس با قرآن در تعالی زندگی فردی و اجتماعی و تحقق جامعه‌ای قرآنی، عدالت‌مدار و معنویت محور تأکید شده و آمده است: این اجتماع پربرکت، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از اهل قرآن و یادآوری رسالت خطیر این کتاب هدایت در جامعه مؤمن است.

دکتر پزشکیان با اشاره به لزوم تدبر در آیات قرآن، انتقال نور و حکمت آن به زندگی فردی و اجتماعی و اثرگذاری در پهنه جامعه، به نقش بی‌بدیل حافظان و قاریان در تحقق آموزه‌های قرآنی اشاره کرده و آورده است: حضور شما باید موجب شود آموزه‌های نورانی قرآن در جامعه نمود عینی پیدا کند و مسیر تحول با همت شما هموار شود.

وی با تأکید بر اینکه قرآن باید نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی مردم باشد، ابراز امیدواری کرده است که این محفل الهی سرآغاز فصلی نو در جامعه قرآنی، عدالت‌مدار و معنویت محور باشد.

این رویداد که به همت دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان کاشمر برگزار شد، فرصتی برای گرامیداشت مقام حافظان قرآن و ترویج آموزه‌های ارزشمند این کتاب الهی در زندگی روزمره مردم است.