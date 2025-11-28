به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بر اساس بررسی‌ها با افزایش تدریجی پایداری و سکون نسبی جو مجددا ظرفیت انباشت آلاینده ها، با شدتی کمتر از روز‌های گذشته، افزایش خواهد یافت و این شرایط تا حداقل ظهر یکشنبه تداوم خواهد یافت.

روز گذشته هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی به ویژه از جمعه شب تا صبح یکشنبه، که موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در برخی از ساعات احتمال ناسالم برای همه گروه‌ها صادر شد.

از بعد از ظهر یکشنبه تا سه شنبه، گذر موج ناپایدار از جو منطقه، علاوه بر افزایش دمای شبانه در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد می‌شود.

این شرایط در ساعاتی از روز دوشنبه و در پاره‌ای نقاط با رگبار باران همراه خواهد شد.