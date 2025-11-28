به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شرکت کنندگان در این رویداد با حضور ۴ داور استانی در بخش‌های مختلف به رقابت با هم پرداختند.

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تقویت روحیه مقاومت و اتحاد ملی، روایت پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در بستر رسانه نوین از دیگر اهداف برگزاری این رویداد بود.

در پایان این رویداد از برترین‌های هوش مصنوعی، موشن گرافی و حوزه خبر تجلیل شد.