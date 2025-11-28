به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر اسبق امور خارجه صبح امروز، جمعه در همایش «ترنم وحی» که با حضور مسئولان کشوری در سالن سرو کاشمر برگزار شد، با اشاره به جایگاه قرآن و رسالت نهضت‌های قرآنی در جهان اسلام، افزود: نام قرآن ۷۰ بار در کتاب الهی آمده؛ اما تمام آن خواندنی است و باید خوانده شود.

منوچهر متکی گفت: اولین کلمه این کتاب، «بسم‌الله» و نام خداست و آخرین سوره آن ناس و مردم و این به معنای کتابی برای همه انسان‌ها است.

نایب‌رئیس هیأت امنای مؤسسه کشوری مهد قرآن با بیان اینکه همان خبیث استعمارگر گفته بود مادامی که قرآن و خانه خدا بر مسلمانان حکمرانی می‌کند، امکان استعمار آنان وجود ندارد، تصریح کرد: بنابراین تمام تلاش آنها این شد که میان کتاب خدا و مفسران حقیقی‌اش فاصله بیندازند.

وی تصریح کرد: قرن‌ها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان برنامه‌ریزی کردند، اما در اواخر قرن گذشته با ظهور انقلاب اسلامی و قیامی که از متن قرآن برخاسته بود، خواب دشمنان به هم ریخت، همان‌گونه که اسرائیلی‌ها اعتراف کردند، انقلاب اسلامی برای آنان یک زلزله بود؛ زلزله‌ای که از عمق جانشان آن را حس کردند.

متکی با بیان اینکه در ۴۶ سال گذشته حتی یک گلوله به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک نکردیم؛ اما پیام حقانیت انقلاب اسلامی همه‌جا منتشر شد، اظهار کرد: دکترین ما، دکترین دفاعی است و این همان است که قرآن وعده داده بود و امروز در جمهوری اسلامی متجلی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی مؤسسات قرآنی گفت: به پیشنهاد دوستان در بخش بین‌الملل، دفتر رهبر معظم انقلاب و همچنین برخی اعضای هیأت امنا، مقرر شده ظرفیت مؤسسه مهد قرآن فراتر از مرز‌های جمهوری اسلامی گسترش یابد و این طرح در حال طراحی و برنامه‌ریزی است تا مهد قرآن بتواند نقش بین‌المللی خود را ایفا کند.

نایب‌رئیس هیأت امنای مؤسسه کشوری مهد قرآن ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و مسئولان حاضر در مراسم افزود: همه ما یک رسالت مشترک داریم؛ اینکه فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور محقق شود.

کاشمر به نجف ثانی و شهر قرآن شناخته می‌شود

نماینده سابق ایران در سازمان ملل و عضو هیئت‌مدیره مؤسسه کشوری مهد قرآن هم در این همایش با بیان اینکه کاشمر از گذشته تا امروز به‌عنوان نجف دوم و شهر قرآن شناخته می‌شود، گفت: برگزاری این رویداد معنوی در این منطقه، به‌جا، شایسته و از افتخارات ترشیز است.

محمد خزاعی فدافن با تجلیل از سابقه دیرینه فعالیت‌های دینی و قرآنی در ترشیز، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه فعال، علمای بزرگ و طلاب ارزشمند در این شهر همواره پیش‌گام بوده‌اند و اینجا را حتی در گذشته شهر اوباد و امروز شهر قرآن می‌نامند.

او با اشاره به اینکه برگزاری آئین ملی «ترنم وحی» در کاشمر، علاوه بر شأن تاریخی این منطقه، ریشه در فرهنگ دینی و معنوی مردم دارد، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه علاقه‌مندی مردم و تلاش گسترده دوستان در مهد قرآن است.