فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد: در جشنواره تولید و اجرای سرود حماسی ۱۶ گروه سرود برنامههای خود را اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد با بیان اینکه یک هفته قبل از هفته بسیج گروههای بسیجی سرودهای خود را به دبیرخانه جشنواره گروه سرود ارسال کردند افزود: ۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و با بررسی هیات داوران ۱۶ گروه به عنوان اثر برتر شناخاه شدند.
سرهنگ آزادی نژاد افزود: در این مراسم ۱۶ گروه سرود برنامههای خود را اجرا کردند و داوران به صورت حضوری گروههای سرود را مورد ارزیابی قرار دادند.
وی افزود: این رویداد هنری با محتوای جنگ تحمیلی، جبهه مقاومت و بسیج با هدف ترویج فرهنگ بسیج و بسیجی در جامعه اجرا شد.