خطیب نماز جمعه تهران گفت: حضرت فاطمه (س) در ایفای نقش بر پایه ایمان و اقتدار، و در ساخت خانواده‌ای که تربیت‌شدگان آن در عالی‌ترین تراز‌های انسانیت و کمال قرار دارند، برای همه افراد جامعه و همه انسان‌ها در طول تاریخ الگو هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با قرائت آیات ابتدایی سوره مبارکه عصر، مؤمنان را به تقوا، آراستگی به حق و پایبندی به باور‌های درست در حوزه فکر و عمل توصیه کرد.

وی با اشاره به اینکه شاکله فکری، اعتقادی و رفتاری انسانِ متقی بر پایه حق و تقوا شکل می‌گیرد، گفت: خوشا به حال کسانی که عقل نظری و عملی آنان بر مبنای حق و پرهیزگاری سامان یافته است.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت «عمر» در نگاه قرآن کریم، سوره عصر را یادآور ارزشمندترین سرمایه انسان دانست و گفت: سوگند الهی به زمان بیانگر آن است که هر موجودی به اندازه بهره‌برداری صحیح از عمر خویش رشد می‌کند و فاصله گرفتن از حق، انسان را در مسیر خسران و سقوط قرار می‌دهد.

وی افزود: «زمان» مفهومی برخاسته از حرکت و تحول در عالم ماده است و در تاریخ بشر، برخی زمان‌ها به دلیل نقش‌آفرینی در تحولات بنیادین جوامع انسانی، منزلت ویژه‌ای یافته‌اند؛ از جمله دوران بعثت پیامبران الهی.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بعثت حضرت ابراهیم (ع) و پیامبر اکرم (ص) را از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ توحید دانست و گفت: این مقاطع تاریخی، آغاز مسیر عروج و تعالی بشر به والاترین مراتب ایمان و یکتاپرستی بوده است.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به اهمیت ایستادگی پیامبران در برابر قدرت‌های زمان خود اشاره کرد و تصریح کرد که پیامبران مسیر هدایت، رشد و کمال انسان را با تکیه بر زمان‌های سرنوشت‌ساز و فرصت‌های الهی ترسیم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه و شخصیت والای بانوی بزرگ اسلام پرداخت و ایشان را الگوی بی‌بدیل انسان مؤمن در بهره‌گیری صحیح از عمر و سرمایه الهی دانست.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) به همراه پدر بزرگوارشان پیامبر اکرم (ص)، همسر و فرزندان معصومشان مسیر تحول جامعه بشری را هموار کردند، گفت: «انسانی که از عمر خود درست استفاده می‌کند، در قله بهره‌وری قرار دارد و بهره‌گیری صحیح از عمر، در سایه پیوند اراده، عقلانیت و علم حاصل می‌شود.»

خطیب نماز جمعه تهران با استناد به سوره مبارکه عصر افزود: قرآن کریم همه انسان‌ها را در زیان می‌داند مگر آنان که به ایمان و عمل صالح آراسته‌اند. تنها کسانی از عمر خود سود می‌برند که بر مدار عقلانیت، ایمان و رفتار الهی حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی درباره آیه «الذین آمنوا» گفت: به فرموده این عالم فرزانه، مؤمنان واقعی کسانی هستند که در قله عقلانیت و اندیشه قرار دارند. انسان‌هایی که وجودشان به نور توحید، رسالت، امامت و معرفت حضرت زهرا (س) روشن شده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد حضرت فاطمه زهرا (س) را کامل‌ترین مصداق «ایمان و عمل صالح» معرفی کرد و گفت: این بانوی بزرگ اسلام در عرصه رفتار، مدیریت خانواده، نقش‌آفرینی اجتماعی و حضور در تحولات سیاسی صدر اسلام، نمونه‌ای بی‌نظیر از عقلانیت و ایمان است.

وی با مرور بخش‌هایی از زندگی حضرت زهرا (س) اظهار داشت: براساس گزارش محدثان و علمای شیعه و اهل سنت، حضرت زهرا (س) از نخستین بانوانی بود که به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورد و در سخت‌ترین دوران‌ها از جمله شعب ابی‌طالب با صبر، شجاعت و استقامت در کنار آن حضرت ایستاد؛ آن‌چنان‌که هیچ گزارشی از شکایت یا گلایه این کودک خردسال در شرایط سخت محاصره وجود ندارد.

او افزود: مقاومت زنان و مردان فلسطین، لبنان و یمن، الهام‌گرفته از همین مدرسه اهل بیت (ع) و شخصیت الهی حضرت زهرا (س) است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به هجرت بانوی دو عالم (س) به مدینه پس از رسول خدا (ص) گفت: این بانو همچون سایر مهاجران صدر اسلام، با سختی راه را پیمود و در مدینه در خانه پیامبر اکرم (ص) و سپس خانه امیرالمؤمنین (ع)، سلوک و رفتار الهی خود را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه آیات «فی بُیوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَع» درباره خانه حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) نازل شده است، افزود: این خانه، خانه‌ای است که خدا خواسته است اهل آن به معراج بروند. پیامبر اکرم (ص) بار‌ها درباره حضرت زهرا (س) فرمودند: فدا‌ها أبوها؛ این بیانگر منزلت و شخصیت بی‌مانند ایشان است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد: رفتار حضرت زهرا (س) با پدر، همسر و فرزندان، الگوی همه خانواده‌ها در طول تاریخ است. خانه‌ای که در آن علی (ع) پدر است و حسن (ع)، حسین (ع)، زینب (س) و‌ام‌کلثوم (س) تربیت می‌شوند، نمونه کامل یک خانواده توحیدی و الهی است.

وی ضرورت الگوگیری جامعه امروز از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را یادآور شد و گفت: جوانان ما باید این رفتار و احترام متقابل در خانواده را سرلوحه زندگی خود قرار دهند تا بر مدار ایمان، عقلانیت و عمل صالح حرکت کنند.