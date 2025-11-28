تکریم خانواده شهدا در شهرستان تکاب
مسئولان شهرستان تکاب با حضور در منزل شهدا از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛بخشدار تخت سلیمان به همراه شهردار و فرمانده حوزه شهید بروجردی تخت سلیمان با حضور در منزل شهید والا مقام عباد اله جعفری از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد مسؤلان سپس با حضور در منزل بسیجیان حجت الاسلام فریدی و مجید فضلی از خدمات و اقدامات انان در روستاهای بخش تخت سلیمان قدر دانی کردند.
در این آیینها بخشدار تخت سلیمان با اهدای لوح سپاس از خانواده معظم شهید عباداله جعفری و بسیجیان پرتلاش حجت الاسلام فریدی و مجید فضلی قدر دانی کردند.
در این دیدارها سید محمد نجیبی شهردار تخت سلیمان و فرمانده حوزه مقاومت شهید بروجردی تخت سلیمان بخشدار را همراهی کردند.
شهید عباداله جعفری در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۶۴در قول دره شهرستان سنقر به فیض شهادت نائل شد.