۱۲ طرح اقتصادی استان اردبیل با سرمایهگذاری افزون بر ۴۱ هزار میلیارد ریال در آیینی با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اسکندر مومنی وزیر کشور پنجشنبه عصر در آیین افتتاح همزمان این طرحها در مجتمع فولاد اردبیل اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل بودیم که در جریان آن ۵۶ طرح باارزش ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به مرحله قرارداد رسید و ۵۰ میلیون دلار هم تفاهمنامه ارزی منعقد شد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ارائه گزارشی از تفاهمنامهها و قراردادهای مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی شده باشیم.
وی افزود: استان اردبیل در تجارت، سرمایهگذاری و گردشگری سرآمد است و میتواند در همه این حوزهها به قطبی در سطح کشور تبدیل شود؛ چرا که اهتمام، همدلی و هماهنگی خوبی بین مسئولان استان وجود دارد و تولیدکنندگان و کارآفرینان اردبیل هم با اراده خوب و قوی برای آبادانی استان و کشور تلاش میکنند.
وزیر کشور با ابراز رضایت از شرایط امنیتی استان اردبیل، بیان کرد: امروز ۱۲ طرح اقتصادی به طور همزمان افتتاح شد که جای خرسندی دارد و از جمله آنها مجتمع فولاد اردبیل با سرمایهگذاری نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد ریال است.
مومنی گفت: استان اردبیل با مسئولان و نمایندگان پرتلاش و نیروی انسانی عظیم نوید روزهای خوبی را میدهد؛ چنانکه استان به واسطه امکانات اقامتی و حمل و نقل، در گردشگری نیز ظرفیتهای بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تکمیل پروژه راهآهن اردبیل- میانه در ماههای آینده و اتصال آن به راهآهن سراسری هم اتفاق خوبی است که میتواند به تسهیل صادرات کالا از اردبیل به سایر استانها و کشورهای همسایه منجر شود و تحولی عمده در استان ایجاد کند.
استاندار اردبیل نیز در این آیین گفت: میزان سرمایهگذاری تحقق یافته از بین فرصتهای سرمایهگذاری ارائه شده در جریان همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل تا پایان سال جاری ارائه خواهد شد.
مسعود امامی یگانه افزود: امروز همچنین ۱۲ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری ۴۱ هزار میلیارد ریال و فرصت اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر به طور همزمان افتتاح شد که از جمله شامل مجتمع فولاد اردبیل، نخستین پردیس کشاورزی استان با محوریت شرکت کشت و صنعت مغان و آغاز عملیات اجرایی پارک علم و فناوری استان اردبیل بود.
وی بیان کرد: در حوزه صنعت دنبال راهاندازی چند زنجیره ارزش هستیم که از جمله میتوان زنجیره فولاد اشاره کرد که الان واحدهایی با ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار تن در حال بهرهبرداری بوده و واحدهایی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن نیز در دست احداث است؛ طرح احداث کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون یورو نیزدر همین راستا سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
استاندار اردبیل اضافه کرد: زنجیره ارزش دیگر مربوط به مصنوعات چوبی و صنایع سلولزی است که در حال حاضر واحدهای فعال در این زمینه سالانه نزدیک به ۷۰ درصدامدیاف و دربهای ملامینه کشور را تولید میکنند؛ زنجیره ارزش سومی پیگیری میشود، مربوط به صنعت خودرو است، چرا که در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات انواع خودروهای سبک و سنگین، کامیون و کشنده و باطری خودرو در این استان تولید میشود.
وی همچنین گفت: تکمیل زنجیره ارزش نساجی با توجه به ظرفیتهای استان اردبیل از دیگر هدفها است و با توجه به اینکه ۲۰ تا ۸۰ درصد پنبه کشور در اردبیل تولید میشود و از سوی دیگر ۲۲ کارخانه در این حوزه در استان فعالیت دارند، قصد داریم زنجیره تولید پنبه تا تولید پوشاک را راهاندازی کنیم.
استاندار اردبیل با اشاره به اقدامهای صورت گرفته در راستای رفع موانع تولید در استان اردبیل، ادامه داد: در این راستا روز سهشنبه را با عنوان سهشنبههای اقتصادی نامگذاری کردیم و با همراهی مدیران مربوطه نشستهای ستاد تسهیل را در استانداری یا به صورت بازدید میدانی از واحدهای تولیدی برگزار میکنیم و در جریان آن مسائل و مشکلات مطرح میشود.