به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ فخرالدین رستم‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان میاندوآب مراتب به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس آگاهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده در نهایت ماموران پلیس آگاهی موفق شدند ۱ نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار و یک نفر مالخر اموال سرقتی لوازم داخل خودرو را شناسایی و در یک عملیات منسجم آنها را دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب: تصریح کرد: در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیسی، متهم به ۱۸ فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان به ارزش ریالی ۲ میلیارد ریال معترف شد.

سرهنگ رستم پور در پایان خاطر نشان کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

این مقام انتظامی از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.