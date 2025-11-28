دستگیری سارق لوازم داخل خودرو در میاندوآب
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از دستگیری یک نفر سارق لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ فخرالدین رستمپور در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان میاندوآب مراتب به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس آگاهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده در نهایت ماموران پلیس آگاهی موفق شدند ۱ نفر سارق حرفهای و سابقه دار و یک نفر مالخر اموال سرقتی لوازم داخل خودرو را شناسایی و در یک عملیات منسجم آنها را دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب: تصریح کرد: در بازجوییهای فنی و تخصصی پلیسی، متهم به ۱۸ فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان به ارزش ریالی ۲ میلیارد ریال معترف شد.
سرهنگ رستم پور در پایان خاطر نشان کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
این مقام انتظامی از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس میباشد.