دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: هزار و ۷۰۰ مورد ساخت‌وساز غیر قانونی در اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی استان در دو سال گذشته تخریب و به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی حسنوند با اشاره با تخریب هزار و ۷۰۰ مورد ساخت‌وساز غیر قانونی در اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی استان در دو سال اخیر گفت: سال گذشته بیش از ۹۹۰ مورد معادل ۷۲ هکتار و ۴۸۱ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغی رفع تصرف شد.

وی افزود: همچنین ۱۱۸ مورد احکام قطعی معادل یک هکتار و ۷۴۰ متر مربع آزادسازی شد که این اقدامات در شهرستان‌های مختلف لرستان انجام و زمین‌ها پس از تخریب ساخت‌وساز‌های غیر مجاز به منابع طبیعی بازگردانده شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان ادامه داد: در نیمه نخست امسال نیز بیش از ۳۸۰ هکتار دیگر از اراضی ملی آزادسازی شد. همچنین در این مدت ۶۳۱ مورد معادل ۶ هکتار و ۸۰۵ متر مربع رفع تصرف و احکام قطعی ۲۰ پرونده به مقدار یک هکتار و ۹۸۰ متر مربع اجرا شد که شامل قلع و تخریب دیوارکشی‌ها، ساختمان‌های غیر قانونی و محوطه‌سازی‌های غیر مجاز بوده است.

حسنوند بیان کرد: این روند با همکاری نیرو‌های انتظامی، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان انجام شد که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با زمین‌خواری است.

وی گفت: حفظ زمین‌های ملی و کشاورزی نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است و دستگاه قضایی لرستان در سال‌های اخیر با جدیت تمام در این زمینه وارد عمل شده و با متصرفان غیر قانونی برخورد کرده است.