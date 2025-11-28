حضور مسئولان شهرستان خوی در روستای ولدیان
با حضور مسئولان مشکلات آب شرب، مدارس و زیرساختهای روستای ولدیان خوی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛روستای ولدیان در بخش ایواوغلی شهرستان خوی، امروز میزبان کاروان خدمت مسئولان بود. اهالی این روستا که عمدتاً دامدار و کشاورز هستند و با تقدیم چندین شهید به انقلاب اسلامی جایگاه ویژهای دارند، مشکلات آب شرب، مدرسه و زیرساختها را با مسئولان در میان گذاشتند.
مهمترین دغدغه مردم ولدیان، کمبود آب شرب و ناپایداری شبکه آب است. اهالی از فشار پایین آب و کیفیت نامطلوب شبکه گلایه داشتند.
مجتبی نجفی؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرد که پیگیری طرحهای آبرسانی از دو سال پیش آغاز شده و بخشی از مشکلات فشار آب رفع شده است. وی افزود که مطالعات تکمیلی طرح جامع تا بیست روز آینده پایان مییابد و عملیات در هفت روستای هدف آغاز خواهد شد. برنامه اجرایی شامل ده کیلومتر خط زندگال و دوازده کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی است و برای اجرای این اقدامات پنج میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به افزایش جمعیت دانشآموزی گفت که ساخت مدرسه شش کلاسه جدید با همکاری ایرانسل در دستور کار قرار دارد. وی افزود که تعمیرات مدارس اطراف و آسفالت محوطه مدرسه ولدیان نیز انجام خواهد شد تا شرایط تحصیلی دانشآموزان بهبود یابد.
عادل نجف زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تأمین آب پایدار برای بیست و چهار روستای بخش ایواوغلی در اولویت است. وی افزود که بهرهگیری از طرح انتقال آب ارس میتواند نیازهای شرب و کشاورزی منطقه را به شکل پایدار برطرف کند
مدیران کل برق و راهداری استان و تعدادی از مدیران شهرستان نیز در بازدید حضور داشتند و مشکلات زیرساختی روستا از جمله برق و راهها بررسی شد. مسئولان ضمن پاسخگویی به اهالی، زمانبندی اجرای طرحها و مراحل تکمیل پروژهها را تشریح کردند.
اهالی ولدیان عمدتاً دامدار و کشاورز هستند و محصولات متنوع کشاورزی، از جمله غلات و سبزیجات، و دامهای پرورشی، نشاندهنده تلاش و توانمندی مردم این منطقه است. مسئولان تأکید کردند که رفع مشکلات آب و زیرساختها مستقیماً بر رونق کشاورزی و دامداری و بهبود شرایط زندگی اهالی تاثیرگذار خواهد بود.
بازدید امروز کاروان خدمت علاوه بر بررسی مشکلات آب و آموزش، به زیرساختها، دامداری و کشاورزی نیز پرداخت و امید اهالی ولدیان را برای بهبود شرایط زندگی افزایش داد. این بازدید نشان داد که پیگیری مسئولان و همکاری دستگاههای اجرایی میتواند روند توسعه و رفاه در این روستای سرسبز را تسریع کند.