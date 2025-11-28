نشست بصیرتی ناظران امین در خوی
به مناسبت هفته بسیج، نشست بصیرتی ناظران امین با حضور جمعی از مسئولان و اعضای این مجموعه در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سردار مصطفى آقایی فرمانده سپاه خوی، با اشاره به جایگاه ناظران امین در تقویت سلامت اداری و اجتماعی، گفت ناظرانی که با دقت، هوشیاری و رفتار منصفانه عمل میکنند، نقش مهمی در تأمین آرامش و اعتماد مردمی دارند. او افزود آگاهی نسبت به شرایط، شناخت درست از وظایف و التزام به ارزشهای اسلامی از ضرورتهای امروز جامعه است.
سردار آقایی در ادامه، بسیج را یادگار امام دانست و تأکید کرد پیروی از راه و منش ایشان، نیازمند رفتار مردممدار، خدمتمحور و استوار است و همه نیروهای بسیجی باید تلاش خود را با معیارهای آن بزرگوار هماهنگ سازند.
همچنین محمود صادقزاده، مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در خوی، با بیان اهمیت نقش بسیج در پاسداری از ارزشهای مردمی، گفت ناظران امین باید با پایبندی به قانون، بیطرفی و دقت نظر، زمینه سلامت فرآیندهای اجتماعی را فراهم کنند. او بر ضرورت ارتقای بینش و رفتار حرفهای ناظران تأکید کرد و افزود تقویت حضور آگاهانه آنان، به استحکام اعتماد عمومی کمک میکند.