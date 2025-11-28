پخش زنده
امروز: -
سی و سومین یادواره شهدای کفشگرکلا بزرگ قائم شهر با اجرای ویژه برنامههای فرهنگی هنری و مداحی در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران در یادواره ۳۸ شهید کفشگرکلا بزرگ قائم شهر گفت: برپایی یادوارههای شهدا ریشه در فرهنگ دینی و سیره نبوی و علوی ما دارد که همواره پویاتر و با شکوهتر برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: یادوارههای شهدا در امتداد راه و رسم صدیقه کبری و کاروان سراسر پیروز کربلا، تحلیل یک حادثه است که دشمن شناسی، بصیرت افزایی و دفاع و پشتیبانی از ولایت و حفظ حجاب و عفاف وجوه اشتراک وصایای همه شهدا است.
وی با اشاره به پیشگامی مازندران در برگزاری یادوارههای شهدا در کشور اظهار داشت: با مشارکت خانواده معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم وفادار مازندران، سالیانه ۳۰۰۰ یادواره شهدا در جای جای استان ولایتمدار مازندران برگزار میشود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران، علت مخالفت دشمنان با جمهوری اسلامی را حاکمیت سیاسی اسلام دانست و گفت دشمنان ما اسلام را در حد دین عبادی به دور از سیاست میخواهند ولی امام راحل اثبات کرد اسلام میتواند مبنای یک انقلاب عظیم باشد و دنیای شرق و غرب را به هم زد.
وی افزود: حاکمیت سیاسی اسلام با ظلم و ظالم و دست درازی به منابع کشورهای اسلامی مخالف است و انقلاب اسلامی در این عرصه دست استکبار جهانی در منطقه را قطع کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی، حمایت از کرامت اسلامی و انسانی، الگو و پیشران بودن حرکتهای مقاومت در منطقه و جهان را دیگر مشخصههای بارز حاکمیت سیاسی اسلام نام برد که در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲روزه آمریکا و اسرائیل متجاوز، ما آغازگر جنگ نبودیم، اما دفاع را حق مسلم خود میدانیم و دشمن را در هر دو جنگ تحمیلی پشیمان ومغلوب ساختیم.
در سی و سومین یادواره شهدای کفشگرکلا بزرگ قائم شهر با اجرای ویژه برنامههای فرهنگی هنری و مداحی از مقام والای ۳۸ شهید والامقام این منطقه تجلیل شد.